«Двойные стандарты». Юран — о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА после падения Зобнина

Чемпионат.comиещё 9

Российский специалист Сергей Юран прокомментировал решение главного арбитра матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота армейцев после столкновения защитника красно-синих Игоря Дивеева с полузащитником красно-белых Романом Зобниным.

Юран пожаловался на двойные стандарты
© Чемпионат

«Был бы это «Нижний Новгород» или «Оренбург», этот пенальти бы поставили, даже VAR бы не смотрели. Эти двойные стандарты меня всегда очень возмущали. Для меня это очевидные 11 метров», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА прошёл в субботу, 22 ноября. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка. ЦСКА — второй (33). «Спартак» расположился на шестой строчке, в активе красно-белых 28 очков.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости