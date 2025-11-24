Нападающий установил антирекорд «Ливерпуля»

Шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак стал первым игроком мерсисайдцев в истории английской Премьер-лиги (с 1992 года), проигравшим все четыре матча, в которых вышел в старте. Так, форвард начинал с первых минут игры с «Кристал Пэлас», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

Исак стал игроком мерсисайдского клуба в летнее трансферное окно — 2025. «Ливерпуль» приобрёл нападающего у «Ньюкасла», как сообщалось, за € 130 млн.

В девяти матчах за «красных» во всех турнирах шведский нападающий забил только один гол. В рамках АПЛ у Исака пять игр и одна результативная передача. Действующий контракт Александера с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2031 года.