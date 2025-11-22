Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА после дерби

Болельщики московского «Спартака» избили фаната столичного ЦСКА после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Инцидент попал на видео, об этом пишет «Спортс» в Telegram со ссылкой на ultras_action.

Драка произошла после завершения матча. Несколько мужчин начали бить фаната в красно-синем шарфе прямо у стен «Лукойл Арены». После этого болельщики «Спартака» начали скандировать кричалки с использованием нецензурной лексики.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0 в пользу «Спаратка». Единственный гол оформил Игорь Дмитриев, который отличился на 43-й минуте игры после углового от Эсекьеля Барко. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов. При этом «быки» еще не играли свой матч 16-го тура.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.