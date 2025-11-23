Полиция начала проверку после избиения болельщика ЦСКА на матче со «Спартаком»

Сотрудники Министерства внутренних дел России начали проверку после избиения болельщика ЦСКА на матче со «Спартаком». Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Драка произошла 22 ноября после окончания игры. Несколько мужчин начали бить болельщика в красно-синем шарфе прямо у стен «Лукойл Арены». После этого фанаты «Спартака» стали скандировать кричалки с использованием нецензурной лексики.

До этого матч между мадридским футбольным клубом «Реал Мадрид» и каталонской «Барселоной» в 10-м туре Ла Лиги закончился не только победой мадридцев со счетом 2:1, но и масштабной дракой. После финального свистка страсти на поле не утихли, началась массовая потасовка.