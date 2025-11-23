Полиция начала проверку после избиения болельщика ЦСКА на матче со «Спартаком»

Вечерняя Москваиещё 13

Сотрудники Министерства внутренних дел России начали проверку после избиения болельщика ЦСКА на матче со «Спартаком». Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Драка произошла 22 ноября после окончания игры. Несколько мужчин начали бить болельщика в красно-синем шарфе прямо у стен «Лукойл Арены». После этого фанаты «Спартака» стали скандировать кричалки с использованием нецензурной лексики.

До этого матч между мадридским футбольным клубом «Реал Мадрид» и каталонской «Барселоной» в 10-м туре Ла Лиги закончился не только победой мадридцев со счетом 2:1, но и масштабной дракой. После финального свистка страсти на поле не утихли, началась массовая потасовка.

Вечерняя Москва: главные новости
Вечерняя Москва: главные новости