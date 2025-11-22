Спаллетти прокомментировал ничью «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался после матча 12-го тура итальянской Серии А, в котором его команда сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1).

«В первом тайме мы действовали слишком академично, допустили ошибки, которых, вероятно, не стоило допускать. Йылдыз? Мы нечасто его находили передачами, постоянно переводили мяч в линию обороны. Нам нужно повысить свой уровень, больше играть впереди. Наша цель — бороться за скудетто. Я думаю, что смогу заставить игроков выложиться больше, чем мы показали сегодня», — приводит слова Спаллетти Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

После 12 сыгранных матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 20 очков и занимает шестое место. «Фиорентина» располагается на 19-м месте. У команды шесть очков в активе.