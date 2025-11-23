«Станкович вел себя как истеричка»: экс-игрок «Зенита» поддержал нового тренера «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин призвал «Спартак» рассмотреть российских тренеров после экспрессивного поведения бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, передает «Матч ТВ».

«Для меня главный тренер — лицо команды. Станкович вел себя, извините, как истеричка. А теперь посмотрите на Романова. Совсем другое дело! Заявления руководства «Спартака», что они не рассматривают российских тренеров, это неправильно», — заявил Гасилин.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол оформил Игорь Дмитриев, который отличился на 43-й минуте игры после углового от Эсекьеля Барко. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов. При этом «быки» еще не играли свой матч 16-го тура.