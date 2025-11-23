В ЦСКА высказались о готовности Акинфеева после длительного отсутствия

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал игру вратаря Игоря Акинфеева в дерби со "Спартаком".

"Акинфеев вернулся на поле после длительного отсутствия? Он в хорошем состоянии, никаких проблем нет, он готов на 100%. Посмотрим, кто будет играть в матче Кубка России", - цитирует Челестини "Матч ТВ".

Вчера, 22 ноября, Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе ЦСКА на дерби против "Спартака" в 16-м туре Российской Премьер-Лиги (0:1). Последний раз голкипер играл 5 октября. В 11-м туре чемпионата вратарь получил травму и пропустил четыре встречи.

В этом сезоне 39-летний Акинфеев принял участие в 13 матчах, в которых пропустил 11 мячей и трижды оставил ворота "сухими".