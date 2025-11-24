Защитник ЦСКА сыграл юбилейный матч

Матвей Лукин сыграл юбилейный матч в составе ЦСКА.

В субботу, 22 ноября, состоялся матч 16-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА. Встреча прошла на "Лукойл Арене" и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

Эта игра стала юбилейной 50-й в составе "армейцев" для центрального защитника Матвея Лукина. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

21-летний Лукин является воспитанником ЦСКА. Его нынешний контракт с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.