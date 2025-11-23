«Зенит» на выезде победил «Пари НН»

В матче 16-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде уверенно переиграл нижегородский «Пари НН». «Сине-бело-голубые» отправили в ворота соперника два безответных гола и догнали в турнирной таблице лидирующие ЦСКА и «Краснодар».

Счёт в матче «Зенит» открыл на 48-й минуте после точного удара Максима Глушенкова. А на 69-й минуте бразильский полузащитник Вендел удвоил преимущество своей команды.

Напомним, ранее в рамках 16 тура РПЛ «Акрон» победил «Сочи» со счётом 3:2.