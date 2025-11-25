Гендиректор "Динамо" высказался об уходе Карпина

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

© ФК "Динамо"

"Тренер принял решение об уходе по собственному желанию. Мы его очень быстро оформили и объявили. Это его решение", - сказал Пивоваров в интервью "РБ Спорт".

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера московского "Динамо" 17 ноября. Он объяснил это решение тем, что нужно больше времени концентрироваться на сборной России. В национальной команде специалист работает с июля 2021 года. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Ролан Гусев.

После 16 сыгранных туров московское "Динамо" находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 20 баллов.