Стал известен следующий возможный соперник сборной России

Президент Федерации футбола Мадагаскара Альфред Рандриаманамписуа подтвердил готовность сборнлй Мадагаскара провести товарищеский матч с Россией в июне 2026 года. Об этом сообщает Sport24.

«В июне наша команда доступна, и мы смогли бы приехать для этой игры в Россию. Но все будет зависеть от полученного предложения, которое мы должны рассмотреть», — заявил Рандриаманамписуа.

В марте 2026 года у сборной Мадагаскара запланированы игры отбора к Кубку африканских наций. Окончательное решение будет принято после получения официального предложения от российской стороны.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.