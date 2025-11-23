«Рома» обыграла «Кремонезе» в матче чемпионата Италии

«Рома» нанесла поражение «Кремонезе» в выездном матче 12‑го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Уэсли, Эван Фергюсон и Матиас Суле. У хозяев поля отличился Франческо Фолино.

На 62‑й минуте игры с поля был удален главный тренер «Ромы» Джанпьеро Гасперини.

Римляне набрали 27 очков и возглавляют турнирную таблицу Серии А, «Кремонезе» (14 очков) — 12‑й.

В другом матче дня «Парма» в гостях обыграла «Верону» со счетом 2:1.

Чемпионат Италии. 2025-26. Тур 12

«Кремонезе» (Кремона) — «Рома» (Рим) — 1:3 (0:1)

Голы: Фолино, 90. — Суле, 17. Фергюсон. Уэсли, 69.

«Верона» (Верона) — «Парма» (Парма) — 1:2 (0:1)

Голы: Сантана, 65. — Пеллегрино, 18, 80