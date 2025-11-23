«Жирона» и «Бетис» сыграли вничью в матче 13-го тура Ла Лиги

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иосу Апестегия. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в игре забил нападающий «Жироны» Владислав Ванат на 20-й минуте. На 75-й минуте Валентин Гомес счёт сравнял, тем самым установил окончательный счёт встречи.

После 13 матчей чемпионата Испании «Бетис» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. «Жирона» заработала 11 очков и располагается на 18-й строчке. Лидируют в чемпионате мадридский «Реал» и «Барселона», у которых по 31 очку.