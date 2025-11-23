"Динамо" не платило неустойку бывшему главному тренеру Карпину

Московский футбольный клуб "Динамо" не платил неустойку бывшему главному тренеру команды Валерию Карпину, так как он покинул пост по собственному желанию. Об этом журналистам сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

Карпин покинул пост главного тренера "Динамо" 17 ноября. Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых является Ролан Гусев.

"Карпин изъявил желание покинуть клуб, это было в понедельник, все было быстро оформлено, все об этом узнали. Неустойка? Это решение тренера, какая может быть неустойка", - сказал Пивоваров.

"Я довольно много общался с Валерием Георгиевичем. Вы лучше ему вопросы задавайте, его решение. Думаю, что были для этого предпосылки, много факторов было. Решение было достаточно неожиданным, ждали, что он вернется и будет готовить команду", - добавил генеральный директор "Динамо".

В первом матче после ухода Карпина московское "Динамо" в 16-м туре Мир - Российской премьер-лиги обыграло "Динамо" из Махачкалы со счетом 3:0. Столичная команда набрала 20 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице.