Полузащитник «Бетиса» извинился перед болельщиками

Атакующий полузащитник «Бетиса» Антони извинился перед болельщиками за красную карточку в матче 13-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной».

«Очень жаль, что я получил красную карточку. Я просто хотел помочь своей команде победить. Совершенно непреднамеренный шаг… прошу прощения у всех болельщиков, которые всегда меня поддерживали», — написал Антони на своей странице в социальной сети.

Бразилец был удалён в конце матча. Антони на 89-й минуте пытался пробить через себя в падении, но попал ногой по лицу Хоэлю Роке. Главный арбитр Иосу Галек Апецтегия удалил полузащитника с поля, прибегнув к помощи VAR.

В нынешнем сезоне футболист провёл девять матчей за клуб в чемпионате Испании, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Также игрок провёл три матча в Лиге Европы, забил два мяча и отметился голевой передачей.