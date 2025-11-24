Роналду забил 954-й гол в карьере ударом через себя

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил через себя 954-й мяч в своей карьере в матче чемпионата Саудовской Аравии.

40-летний футболист замкнул передачу Навафа Аль-Бушала, выполнив удар в падении через голову на 96-й минуте встречи с «Аль-Халидж», которая завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

В текущем сезоне футболист забил 11 голов в 12 матчах во всех турнирах. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года, а текущая трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.