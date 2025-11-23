Футболист «Краснодара» Сперцян: «Для нас очень важно уйти на зимний перерыв на первом месте в таблице»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после матча с «Локомотивом» в 16‑м туре МИР РПЛ заявил, что «быкам» очень важно уйти на зимний перерыв в МИР РПЛ на первом месте в таблице.
Встреча команд в Москве завершилась со счетом 1:1. Краснодарцы идут на первой строчке в таблице (34 очка), второе место занимает ЦСКА (33), тройку сильнейших замыкает «Зенит» (33).
— Думаю, мы показали хорошую игру, но подвела реализация. Поле было чуть тяжелое. С Кордобой играть полегче, он много цепляется за мячи. Для нас очень важно уйти на зимний перерыв на первом месте в таблице, — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».
В следующем туре «быки» 30 ноября примут самарские «Крылья Советов».
