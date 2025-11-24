Биологический возраст Роналду на 12 лет меньше его реального

Биологический возраст 40-летнего нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду равен 28 годам. Об этом сообщает аккаунт компании Whoop в социальной сети X.

Сам футболист уже отреагировал на эту публикацию.

«Данные не лгут», – написал португалец.

23 ноября Роналду забил через себя 954-й мяч в своей карьере в матче чемпионата Саудовской Аравии. 40-летний футболист замкнул передачу Навафа Аль-Бушала, выполнив удар в падении через голову на 96-й минуте встречи с «Аль-Халидж», которая завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.