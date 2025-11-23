Галактионов прокомментировал ничью с "Краснодаром"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).

"Хороший матч. Довольны, как ребята играли. Было достаточно моментов, но не хватило точности в завершении. Понравилась нацеленность на победу, хотели выиграть, старались нагнетать. Завершали матч в атакующей манере", - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".

"Локомотив" и "Краснодар" не выявили победителя в центральном матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась сегодня, 23 ноября, на "РЖД Арене" в Москве и закончилась вничью со счетом 1:1. На гол нападающего Александра Руденко гости ответили точным ударом хавбека Дугласа Аугусто.

Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко и осталась по итогам тура на четвертом месте в турнирной таблице.