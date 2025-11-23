Олимпийский чемпион по футболу и лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян скончался на 100‑м году жизни, сообщил «Матч ТВ» президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

— Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его госпитализировали. Сегодня он ушел из жизни, — сказал Мирзоян «Матч ТВ».

Симонян — четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка страны в составе «Спартака», лучший бомбардир «красно‑белых» с 160 голами. Вместе со сборной СССР завоевал золото Олимпийских игр в Мельбурне. Как тренер трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны. С 1992 года занимал пост первого вице‑президента Российского футбольного союза.

За выдающиеся достижения в футболе Симонян удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». В октябре Симоняну было присвоено звание Героя Труда России за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.