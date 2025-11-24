Ловчев заявил, что считает Симоняна своим «футбольным отцом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира в истории московского клуба Никиты Симоняна, отметив, что он открыл ему путь в большой футбол.

© Матч ТВ

В воскресенье президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил «Матч ТВ», что Симонян скончался в возрасте 99 лет. Прощание с Симоняном пройдет в четверг на домашнем стадионе «Спартака». Похоронят лучшего бомбардира в истории «Спартака» на Ваганьковском кладбище.

— Я считаю Симоняна отцом, добавляю, конечно, футбольным. Это он меня привел в «Спартак», сделал хорошим футболистом. При нем я стал лучшим футболистом страны в 1972 году. Хотел бы отметить человеческие качества Симоняна. Это большое счастье, когда он приехал ко мне на 75‑летие, весь зал встал и встретил его аплодисментами. Для меня это трагедия больше в два раза, потому что я в данном случае потерял отца, — сказал Ловчев в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

Симонян — четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка страны в составе «Спартака», лучший бомбардир «красно‑белых» со 160 голами. Вместе со сборной СССР завоевал золото Олимпийских игр в Мельбурне. Как тренер трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны. С 1992 года занимал пост первого вице‑президента РФС.

За выдающиеся достижения в футболе Симонян удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». В октябре Симоняну было присвоено звание Героя Труда России за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.