Умер олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории "Спартака" Никита Симонян

Легендарный советский футболист, лучший бомбардир в истории московского "Спартака" Никита Симонян умер в возрасте 99 лет.

О смерти Никиты Симоняна сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, рассказавший подробности произошедшего.

"Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его госпитализировали. Сегодня он ушел из жизни", - приводит слова Мирзояна "Матч ТВ".

В составе московского "Спартака" Симонян четыре раза завоевывал титулы чемпиона СССР как футболист. Трижды он становился лучшим бомбардиром, дважды - обладателем Кубка СССР. На его счету 160 забитых за красно-белых мячей - это лучший результат в истории клуба.

В 1956 году в составе сборной СССР стал победителем турнира Олимпийских игр.

После завершения карьеры работал тренером. Дважды приводил "Спартак" к чемпионскому титулу. Работал в сборной СССР. Вместе с ереванским "Араратом" оформил золотой дубль.

С 1992 по 1998 год занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза. Долгие годы он занимал пост вице-президента организации.

Никита Симонян навсегда останется в памяти как яркий футболист, веселый, жизнерадостный человек и интересный рассказчик.