Сборная России отреагировала на известие о смерти легенды «Спартака» Симоняна

Аккаунт сборной России в телеграм опубликовал реакцию на трагическое известие о смерти легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Ушёл из жизни Никита Павлович Симонян. Легенде было 99 лет», — написала в телеграм-канале пресс-служба национальной команды.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.