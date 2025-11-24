На чемпионате Армении почтут память Симоняна

Матчи 15-го тура чемпионата Армении по футболу начнутся с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года в составе сборной СССР Никите Симоняне. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Армении.

Игроки выйдут на поле с черными повязками на рукавах. Аналогичную акцию памяти проведут на предстоящих матчах в чемпионате и Кубке России.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. В качестве главного тренера он привел ереванский "Арарат" к победе в чемпионате и Кубке СССР в 1973 году.