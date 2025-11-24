Глава РПЛ высказался о возможном снятии ограничений с российского футбола

Глава РПЛ Алаев о разбане России: «Аншлаги вернулись, настало время Лиги чемпионов»
Президент Мир РПЛ Александр Алаев верит в скорое возвращение российских команд на международные турниры.
В субботу матч «Спартак» – ЦСКА (1:0) в Премьер-лиге посетили 40 178 зрителей.
— В связи с последними новостями нет ли надежд, что наше возвращение может случиться раньше, чем мы ожидаем?
— Чтобы давать прогнозы, нужна фактура. Могу сказать, что это [отстранение] крайне несправедливое решение. Я надеюсь, что это случится как можно быстрее.
Знаете, как я говорил, когда еще в марте 2023 года на этом же стадионе [«Лукойл Арена»] с топовой командой было 4 тысячи болельщиков. У меня тогда были смешанные чувства, и руки опускались.
Тогда я себе сказал, что должен дождаться того момента, когда будет аншлаг в матче топовых команд, и они будут бороться за Лигу чемпионов. Аншлаги вернулись, настало время Лиги чемпионов, — сказал Алаев.
Вэй И о победе над Есипенко: «Мне просто очень повезло. В обеих классических партиях соперник играл лучше»
Кудашов о работе в «Динамо»: «Благодарю Воронина и Аркадия Ротенберга, один на один мы всегда находили общий язык. Сожалею, что не хватало времени на общение»
Тарасова о Гран-при в Омске: «После выступления мальчиков девушки уже не впечатлили. У девушек не было такой, как Гуменник»
Вэй И о победе над Есипенко: «Мне просто очень повезло. В обеих классических партиях соперник играл лучше»
Кудашов о работе в «Динамо»: «Благодарю Воронина и Аркадия Ротенберга, один на один мы всегда находили общий язык. Сожалею, что не хватало времени на общение»
Тарасова о Гран-при в Омске: «После выступления мальчиков девушки уже не впечатлили. У девушек не было такой, как Гуменник»