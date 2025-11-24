Губерниев поделился историей про Симоняна, которая его потрясла

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет.

© Чемпионат.com