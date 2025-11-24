Игрок "Локомотива" рассказал, сколько ему задолжали "Химки"

Нападающий "Локомотива" Александр Руденко рассказал, за какой срок не получил зарплату в "Химках".

© Rusfootball

Цвета подмосковной команды Руденко защищал с 2022 по 2025 год. По завершении сезона 2024/2025 "Химки" были расформированы из-за долгов. Бывший инвестор красно-черных Туфан Садыгов после этого приобрел контрольный пакет акций турецкого клуба "Серик Спор", где сейчас наблюдаются те же проблемы, что в "Химках" — задержки выплат зарплаты игрокам и персоналу.

"Не удивлен, что ребятам не заплатили в "Серик Спор". Мне «Химки» все так же должны зарплату за четыре месяца. Тогда мне нужно было просто закончить сезон и перейти в новую команду, о деньгах я не думал", — сказал Руденко в беседе с "Советским спортом".

За "Химки" Александр Руденко отыграл 109 матчей, забил 27 мячей и отдал 11 результативных передач. В составе "Локомотива" форвард на данный момент провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.