КДК рассмотрит драку болельщиков на стадионе «Спартака»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что комитет рассмотрит инцидент с дракой болельщиков после матча «Спартака» и ЦСКА.

© ФК «Спартак»

Встреча 16‑го тура чемпионата России прошла в субботу на стадионе «Спартака» и завершилась в пользу хозяев поля со счетом 1:0. после игры в сети завирусилось видео, на котором фанаты «красно‑белых» толпой избивают одного болельщика ЦСКА у «Лукойл Арены».

— Мы рассмотрим этот инцидент обязательно. По материалам СМИ. Представители служб безопасности и руководители по работе с болельщиками ЦСКА и «Спартака» приглашены на заседание. Рассмотрим скандирование зрителями трибуны «В», то есть болельщиками «Спартака», ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес команды ЦСКА и в адрес судьи. Также рассмотрим скандирование болельщиками ЦСКА ненормативной лексики в адрес команды «Спартак», — сказал Григорьянц корреспонденту «Матч ТВ».

