Игру "Пари НН" и "Зенита" назвали "стоячим футболом"

Спортивный комментатор, болельщик "Зенита" Геннадий Орлов оценил победу команды над "Пари НН" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги.

Вчера, 23 ноября, питерцы обыграли нижегородцев на их поле со счетом 2:0 благодаря голам Максима Глушенкова (48') и Вендела (69').

"Это стоячий футбол какой-то! "Зенит" победил только благодаря мастерству двух исполнителей — Глушенкова и Луиса Энрике. Но какой футбол мы увидели? Где движение? Где командная игра? Моя основная претензия заключается в том, что футболисты без мяча не открывались. Нарушен принцип игры: отдал — открылся! У "Зенита" все предсказуемо. Только Глушенков способен выскочить, отклеиться от опекуна, предложить себя", — передает слова Орлова "Спорт-Экспресс".

По итогам 16 туров "Зенит" с 33 очками располагается на третьем месте турнирной таблицы РПЛ. В четверг, 27 ноября, сине-бело-голубые сыграют в гостях с московским "Динамо" в рамках ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча завершилась победой динамовцев со счетом 3:1.

Следующую игру чемпионата "Зенит" проведет в воскресенье, 30 ноября, дома с казанским "Рубином" (7-е место, 23 очка).