КДК накажет Черчесова

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что комитет по итогам 16‑го тура МИР РПЛ рассмотрит выходы за пределы технической зоны главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова и исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева.

«Ахмат» в субботу уступил в Казани «Рубину» (0:1), а московское «Динамо» в воскресенье разгромило «Динамо» из Махачкалы (3:0).

— Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова в матче с «Рубином» (второе нарушение в сезоне), а также и. о. главного тренера «Динамо» Ролана Гусева в матче с махачкалинским «Динамо» (первое в сезоне). У «Балтики» была задержка команды при выходе из раздевалки в матче с «Оренбургом» на 2 минуты перед началом матча. У «Краснодара» в матче с «Локомотивом» аналогичное нарушение, но на 3 минуты перед началом второго тайма, — сказал Григорьянц корреспонденту «Матч ТВ».

