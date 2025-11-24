В честь Симоняна могут назвать трибуну стадиона

Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов выразил соболезнования в связи со смертью легенды красно-белых Никиты Симоняна, а также оценил идею назвать в честь него одну из трибун "Лукойл Арены".

«Великолепный спортсмен и человек. С ним было приятно просто поговорить. Назвать трибуну стадиона "Спартака" именем Симоняна? А почему нет? Это хорошая идея. Великий игрок! Он столько лет отдал "Спартаку", — сказал Гаврилов в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Никита Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака", в его активе — 162 забитых мяча за красно-белых. С московским клубом Симонян выиграл четыре чемпионских титула (1952, 1953, 1956, 1958) и два Кубка СССР (1950, 1958), со сборной СССР — золото Олимпийских игр 1956 года.

Никита Павлович ушел из жизни вчера, 23 ноября, в возрасте 99 лет.