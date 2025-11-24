Комментатор Орлов раскритиковал Семака

Спортивный комментатор, болельщик "Зенита" Геннадий Орлов заявил, что не понимает, почему главный тренер питерцев Сергей Семак на матч с "Пари НН" выпустил в стартовом составе Александра Соболева.

"Почему Семак выпустил в старте Соболева? Это необъяснимо! Он же не техничный. Понимаете, его сложно критиковать, ведь парень старается. Просто таков его потолок, уровень. Выше него он не прыгнет. При этом непонятно, почему в запасе остается Лусиано, который сильнее. И какое у него сейчас настроение, состояние? Он же видит, что ставка почему-то делается на Соболева", — передает слова Орлова "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провел 14 матчей, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. В активе Лусиано Гонду — 14 игр в чемпионате без результативных действий.

"Зенит" после 16 туров с 33 очками располагается на третьем месте турнирной таблицы РПЛ.