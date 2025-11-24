Президент Медиалиги объяснил отсутствие артистов на Суперкубке

«Хотели пригласить Буланову, но она занята». Осипов об отсутствии артистов на Суперкубке Медиалиги
Глава МФЛ Николай Осипов высказался об отсутствии артистов на WINLINE Суперкубке Медиалиги
«Не планировали никого приглашать сегодня в качестве артиста – те, кого мы хотели, оказались заняты. Думали над Xolidayboy, но у него сольники. Говорили с Булановой, но она занята, хотя было бы прикольно. Рассматривали Jah Khalib и Amirchik, но не сложилось», – сказал президент Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса’‘ Никите Касымову.
ФК «10» выиграл Суперкубок Медиалиги, победив «Амкал» (2:1).
