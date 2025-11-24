Назван самый дорогой футболист РПЛ

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги.

По версии источника, самую высокую рыночную стоимость имеет полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк. CIES оценивает его в 38–45 млн евро. На втором месте располагается хавбек «Локомотива» Алексей Батраков (37–43 млн евро), тройку лидеров замыкает полузащитник «Зенита» Педро (25–29 млн евро).

При этом другой авторитетный портал, Transfermarkt, оценивает всех вышеупомянутых футболистов гораздо скромнее. Кисляк по версии Transfermarkt стоит 16 млн евро, Батраков — 23 миллиона, а Педро — 12 млн евро.

В текущем сезоне Матвей Кисляк провел 24 матча, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.