Выяснилось, чью сторону руководство «Реала» заняло в конфликте тренера и игроков

Руководство «Реала» поддерживает Алонсо. Тренера считают ключевой фигурой проекта (Marca)
Руководство «Реала» доверяет главному тренеру Хаби Алонсо.
Как сообщает Marca, в мадридском клубе по-прежнему полностью поддерживают Алонсо и считают его идеальным тренером для команды, несмотря на результаты в последних матчах.
Отмечается, что в «Реале» поддерживают все решения специалиста, включая тактические эксперименты и замены Винисиуса Жуниора. Алонсо считают лидером проекта, авторитет которого выше любого из игроков. При этом клуб не беспокоится из-за нестабильной обстановки, вызванной потерей очков в последних матчах, считая ее нормальным явлением.
После 13 туров «Реал» лидирует в Ла Лиге, опережая «Барселону» на одно очко. В Лиге чемпионов мадридцы занимают 7-е место в таблице общего этапа с 9 очками за 4 тура.
