Полузащитник «Спартака» рассказал о прощании со Станковичем

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко рассказал, что бывший главный тренер Деян Станкович попрощался с командой.

"Конечно, Станкович с нами попрощался. Это был довольно грустный момент для команды. Но мы продолжаем работать дальше", - передает слова Барко "Чемпионат".

Напомним, московский "Спартак" официально объявил об уходе Деяна Станковича с должности главного тренера команды 11 ноября. Исполняющим обязанности наставника стал Вадим Романов.

Сербский специалист возглавлял красно-белых с июня 2024 года. Под его руководством "Спартак" провел 64 матча во всех турнирах, в которых одержал 37 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений.