Испанский клуб интересуется Батраковым

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков может перейти в «Жирону». Клуб испанской Ла-Лиги интересуется россиянином и может сделать предложение этой зимой.

Батраков оценивается на Transfermarkt в 23 млн евро, что делает его самым дорогим россиянином в мире. В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник забил 10 мячей и отдал четыре голевых передачи в 15 встречах. Сейчас он возглавляет таблицу бомбардиров.

«Жирона» идет в зоне вылета Ла Лиги, занимает 18-е место с 11 очками после 13-го тура. Двумя сезонами ранее команда финишировала в зоне Лиги чемпионов. «Жирона» – клуб холдинга City Football Group, куда входит «Манчестер Сити». В каталонской команде выступают двое украинцев.

Если Батракова подпишут по рыночной стоимости, он станет самой дорогой покупкой в истории «Жироны».