Выяснилось, какую сумму Бартакову предлагали на самом деле

Информация о предложенных полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову контракта на 120 млн долларов в год от саудовского клуба не соответствует действительности. Предложение составило 10 млн евро в год.

Тем не менее летом, согласись Батраков на предложение саудовцев, россиянин мог стать самым высокооплачиваемым игроком из России.

Интерес к Батракову в летнее трансферное окно проявляли «Аль-Наср» Криштиану Роналду и «Неом» – клуб из запланированного в будущем города.

Сейчас Батраков оценивается Transfermarkt в 23 млн евро. Сейчас он самый дорогой российский футболист.

Ранее сообщалось, что за Батраковым следят европейские клубы. По слухам, прошлой зимой интерес к россиянину проявляли команды холдинга «Манчестер Сити» и испанские коллективы.