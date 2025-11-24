Выяснилось, какую сумму Бартакову предлагали на самом деле

Батракову предлагали не 120 млн долларов в год, а 10 млн евро
Информация о предложенных полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову контракта на 120 млн долларов в год от саудовского клуба не соответствует действительности. Предложение составило 10 млн евро в год.
Тем не менее летом, согласись Батраков на предложение саудовцев, россиянин мог стать самым высокооплачиваемым игроком из России.
Интерес к Батракову в летнее трансферное окно проявляли «Аль-Наср» Криштиану Роналду и «Неом» – клуб из запланированного в будущем города.
Сейчас Батраков оценивается Transfermarkt в 23 млн евро. Сейчас он самый дорогой российский футболист.
Ранее сообщалось, что за Батраковым следят европейские клубы. По слухам, прошлой зимой интерес к россиянину проявляли команды холдинга «Манчестер Сити» и испанские коллективы.