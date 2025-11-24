Экс-гендир «Динамо» оценил шансы Гусева полноценно возглавить команду

‎Бывший генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил шансы исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Ролана Гусева полноценно возглавить команду.

‎Московское «Динамо» вчера, 23 ноября, обыграло махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0 в 16-м туре РПЛ.

‎Член совета директоров столичного клуба Сергей Степашин заявил, что если команда выиграет все матчи до зимней паузы, то Гусев останется главным тренером «Динамо».

‎— До зимнего перерыва «Динамо» сыграет с «Зенитом» в Кубке, с «Ахматом» на выезде и со «Спартаком». Выполнима ли такая задача?

— Календарь тяжелый, думаю, будет сложно выиграть. Я думаю, что в лучшем случае сыграть в ничейку и где-то выиграть. Это был бы идеальный для него результат. Тяжелый календарь ему достался.

‎— Как считаете, дорос ли Гусев до того, чтобы стать полноценным главным тренером?

‎— Парень он неплохой перспективный. Нужно доверять отечественным. Хотя отечественные тоже бывают такие как предыдущий. «Динамо» потеряло сезон из-за того, что он начал перестраивать выстроенную команду.

‎— Как оцените шансы бело-голубых пройти «Зенит» в Кубке? Первый матч «Динамо» выиграло со счетом 3:1.

— Помню, что первый матч был хорошим. Наверное, это был лучший матч при Карпине. Надеюсь, что они смогут пройти дальше. Это было бы хорошим результатом по итогам этой части сезона. Что будет весной еще трудно предугадать. Сейчас, мягко говоря, результат неутешительный. Проход в следующий этап Кубка может подсластить немножко ситуацию.