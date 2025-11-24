Фанаты «Баварии» оскорбили президента «Мюнхен-1860»

Фанаты «Баварии» вывесили баннер «сын шлюхи» в адрес президента «Мюнхен-1860». Гернот ответил: «Бавария» оскорбила меня. Это абсолютно неуважительно»
Президент «Мюнхен-1860» Гернот Манг подтвергся оскорблению со стороны фанатов «Баварии» и обвинил клуб в неуважении.
«Бавария» дома крупно обыграла «Фрайбург» (6:2) в 11-м туре Бундеслиги. Ультрас мюнхенцев вывесили баннер с таким текстом:
«Манг, уважение нужно заслужить. Сын шлюхи».
«Бавария» оскорбила меня лично. Это абсолютно неуважительно. Если меня называют сыном шлюхи, значит, граница пройдена. Ко мне это не имеет никакого отношения. На этом я хотел бы остановиться. Небольшая дружеские пикировки – это часть отношений между двумя клубами, но все должно быть уважительно. А вот такое поведение неприемлемо. Однако я не буду подавать в суд. Я буду выше этого», – сказал 57-летний австриец.
Добавим, что конфликт между клубами обострился в последние дни – после интервью Манга, в котором он обвинил президента «Баварии» Герберта Хайнера в неуважении после того, как Хайнер не узнал его на одном из мероприятий.
«Я бы сказал, что из уважения нужно хотя бы знать, с кем имеешь дело. Все остальные знали. Это лишь доказывает: немного скромности пойдет этому клубу на пользу», – сказал тогда Манг.
Вскоре Хайнер с отреагировал на обвинения в неуважении:
«Честно говоря, я вообще ничего не понимаю. Я подошел к нему и поздоровался, но, к сожалению, я его не знал. Я вовсе не считаю это неуважением; я просто был дружелюбен».
Месси повторил рекорд Пушкаша по голевым пасам в истории – у них по 404 ассиста
Чемпионка мира Туктамышева объявила о завершении карьеры: «Без вашей поддержки пройти этот путь было бы намного сложнее»
Коньков об уходе Дриджера из «Трактора»: «Может, Крис подумал, что КХЛ – слабая лига? Он пропускал простые шайбы. Весь вопрос – в качестве его игры»
Месси повторил рекорд Пушкаша по голевым пасам в истории – у них по 404 ассиста
Чемпионка мира Туктамышева объявила о завершении карьеры: «Без вашей поддержки пройти этот путь было бы намного сложнее»
Коньков об уходе Дриджера из «Трактора»: «Может, Крис подумал, что КХЛ – слабая лига? Он пропускал простые шайбы. Весь вопрос – в качестве его игры»