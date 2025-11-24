Швейцарский суд отклонил апелляцию ЦСКА по делу Влашича

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию московского ЦСКА по делу экс-поулзащитника армейцев Николы Влашича. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «РИА Новости Спорт».

Ранее ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА более € 8,5 млн плюс 5% годовых по второму траншу за переход Влашича. Лондонцы опротестовали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако «молотобойцам» предписали рассчитаться с армейцами после получения разрешения от властей Великобритании. ЦСКА, в свою очередь, подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Никола Влашич выступал за ЦСКА с 2019 по 2021 год. Сейчас хорват играет за «Торино».