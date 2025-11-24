Вратарь «Динамо» назвал главных претендентов на чемпионство в сезоне

Голкипер «Динамо» Махачкалы Тимур Магомедов назвал главных претендентов на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

© ФК «Зенит»

«Во всём чемпионате для меня главные претенденты на чемпионство – это «Краснодар» и «Зенит», как обычно», — заявил Магомедов.

«Краснодар» является действующем чемпионом России. «Быки» пребывают в данном статусе впервые в своей истории.

После 16 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Южный клуб опережает ближайших преследователей – «Зенит» и ЦСКА – на одно очко. Армейская команда занимает 2-е место, питерский клуб замыкает тройку лидеров.

«Зенит» становился чемпионом страны на протяжении 6 лет — с 2018 по 2024 год.

В нынешнем году, 25 мая, петербургский клуб отметил своё 100-летие со дня основания. Накануне «Зенит» упустил возможность стать чемпионом России. Руководство питерского клуба объявило, что юбилейным будет сезон 2025/26.