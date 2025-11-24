Объявлены судейские назначения на матчи 1/4 финала Пути регионов Кубка России

РФС на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2025/2026.

«Торпедо» – «Балтика»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Евгений Синянский, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Антон Анопа; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Арсенал» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Александр Туркин, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Максим Перезва; инспектор – Сергей Зуев.

«Нефтехимик» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Михаил Черемных; инспектор – Николай Иванов.

«КАМАЗ» – «Крылья Советов»: судья – Станислав Матвеев, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Никита Новиков; инспектор – Олег Соколов.

