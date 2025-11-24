Мостовой посвятил Симоняну четверостишие

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой в Telegram‑канале прочел четверостишие, посвященное лучшему бомбардиру в истории «красно‑белых» Никите Симоняну.

© Матч ТВ

В воскресенье президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил «Матч ТВ», что Симонян скончался в возрасте 99 лет. Прощание с Симоняном пройдет в четверг на домашнем стадионе «Спартака». Похоронят Симоняна на Ваганьковском кладбище.

— Прощай, прекрасный человек. Твоя эпоха — целый век. Свой путь прошел ты без изъяна. Прощай, великий Симонян, — сказал Мостовой на видео.

Симонян — четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка страны в составе «Спартака», лучший бомбардир «красно‑белых» со 160 голами. Вместе со сборной СССР завоевал золото Олимпийских игр в Мельбурне. Как тренер трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны. С 1992 года занимал пост первого вице‑президента РФС.

За выдающиеся достижения в футболе Симонян удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». В октябре Симоняну было присвоено звание Героя Труда России за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.