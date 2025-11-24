Каким был лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян

Первый вице-президент РФС, бывший футболист «Спартака» Никита Симонян, 2016 год
© Станислав Красильников/ТАСС
Рекорд Никиты Симоняна — 160 голов в 245 матчах
© Telegram-канал «ФК «Спартак-Москва»
Встреча московских футбольных команд «Локомотив» и «Спартак». Капитан «Локомотива» Геннадий Забелин (слева) и капитан «Спартака» Никита Симонян перед началом матча, 1953 год
© Леонид Доренский/РИА Новости
Футболист Никита Симонян, 1958 год
© Л. Беляев и Л. Доренский/ТАСС

Заслуженные мастера спорта тренеры футбольной команды «Спартак» Никита Симонян (справа) и Николай Дементьев (1915–1994), 1960 год
© Леонид Доренский/РИА Новости
Тренер футбольной команды «Арарат» Никита Симонян, 1973 год
© Немрут Багдасарян/ТАСС
Старший тренер футбольного клуба «Спартак», футболист Никита Павлович Симонян (в центре) во время выступления в Высшей футбольной школе тренеров, 70-е годы
© Игорь Уткин/ТАСС
Штаб сборной команды СССР по футболу: начальник команды Никита Павлович Симонян, главный тренер Валерий Васильевич Лобановский и тренер Юрий Андреевич Морозов (слева направо) во время тренировки футболистов на базе Спортивного комитета СССР перед отъездом в Италию на XIV чемпионат мира по футболу, 1990 год
© Игорь Уткин/ТАСС
Актер Армен Джигарханян (справа) и легендарный футболист Никита Симонян на трибуне стадиона во время футбольного матча, 1995 год
© Игорь Уткин/ТАСС

Вице-президент РФС Никита Симонян во время чествования в перерыве матча 31-го тура Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Локомотив» (Москва), 2011 год
© Александр Вильф/РИА Новости
Тренер Валерий Карпин и первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян (справа налево), 2011 год
© Антон Денисов/РИА Новости
Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, игрок «Спартака» Артем Дзюба (слева направо на первом плане), Динияр Билялетдинов и Сергей Песьяков (справа налево) на церемонии награждения ФК «Спартак» серебряными медалями в Московском международном Доме музыки, 2012 год
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Первый вице-президент РФС Никита Симонян и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино (слева направо) во время пресс-конференции, 2016 год
© Михаил Шапаев/Пресс-служба РФС/ТАСС
Советский футболист и футбольный тренер, первый вице-президент РФС Никита Симонян и аргентинский футболист Диего Марадона (слева направо) на церемонии жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в Государственном Кремлевском дворце, 2017 год
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин и первый вице-президент РФС Никита Симонян (слева направо), получивший почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ», на церемонии вручения государственных наград РФ в Кремле, 2019 год
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян перед началом ретро-матча Победы: «Динамо» (Сталинград) — «Спартак» (Москва), 2023 год
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Первый вице-президент, председатель технического комитета РФС, тренер и футболист Никита Симонян (12 октября 1926 — 23 ноября 2025)
© Алексей Майшев/РИА Новости

На 100-м году жизни умер олимпийский чемпион 1956 года, лучший бомбардир «Спартака» Никита Симонян. 20 ноября он почувствовал себя плохо, был госпитализирован и вскоре скончался.

«Спартак» назвал утрату «огромной потерей для всей красно-белой семьи». Коллеги и друзья вспоминали его как «глыбу мирового футбола», человека, который посвятил игре всю жизнь.

Карьера Симоняна началась в 1944 году в сухумском юношеском «Динамо». После ярких выступлений он попал в московские «Крылья Советов», а в 1949 году — в «Спартак». В составе команды он стал четырехкратным чемпионом СССР и дважды обладателем Кубка страны. За клуб он провел 243 матча и забил 159 мячей. В 1954 году Симонян дебютировал в составе сборной СССР, оформив дубль в игре со Швецией. Но главным успехом стала олимпийская победа в Мельбурне в 1956-м, где сборная в финале обыграла Югославию 1:0.

Завершив карьеру игрока, Симонян дважды возглавлял «Спартак», выиграв чемпионаты 1962 и 1969 годов. В 1973 году был тренером ереванского «Арарата», а позже руководил сборной СССР и занимал руководящие посты в федерации футбола.

До последних дней Симонян оставался рядом со «Спартаком». В октябре 2025 года он посетил матч против «Ростова», где ему подарили футболку с номером 99, в честь дня рождения. О своем долголетии спортсмен говорил: «Мне неловко — вся моя плеяда уже ушла, а я пока держусь».

Никита Симонян навсегда останется одним из символов отечественного футбола. Кадры из его жизни — в галерее «Газеты.Ru».