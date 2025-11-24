Каким был лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян

На 100-м году жизни умер олимпийский чемпион 1956 года, лучший бомбардир «Спартака» Никита Симонян. 20 ноября он почувствовал себя плохо, был госпитализирован и вскоре скончался.

«Спартак» назвал утрату «огромной потерей для всей красно-белой семьи». Коллеги и друзья вспоминали его как «глыбу мирового футбола», человека, который посвятил игре всю жизнь.

Карьера Симоняна началась в 1944 году в сухумском юношеском «Динамо». После ярких выступлений он попал в московские «Крылья Советов», а в 1949 году — в «Спартак». В составе команды он стал четырехкратным чемпионом СССР и дважды обладателем Кубка страны. За клуб он провел 243 матча и забил 159 мячей. В 1954 году Симонян дебютировал в составе сборной СССР, оформив дубль в игре со Швецией. Но главным успехом стала олимпийская победа в Мельбурне в 1956-м, где сборная в финале обыграла Югославию 1:0.

Завершив карьеру игрока, Симонян дважды возглавлял «Спартак», выиграв чемпионаты 1962 и 1969 годов. В 1973 году был тренером ереванского «Арарата», а позже руководил сборной СССР и занимал руководящие посты в федерации футбола.

До последних дней Симонян оставался рядом со «Спартаком». В октябре 2025 года он посетил матч против «Ростова», где ему подарили футболку с номером 99, в честь дня рождения. О своем долголетии спортсмен говорил: «Мне неловко — вся моя плеяда уже ушла, а я пока держусь».

Никита Симонян навсегда останется одним из символов отечественного футбола. Кадры из его жизни — в галерее «Газеты.Ru».