"Спартак" назвал трибуну в честь Симоняна

Одна из трибун "Лукойл Арены" получила имя легендарного Никиты Симоняна.

© ФК "Спартак"

"Трибуна "А" имени Никиты Павловича Симоняна. Навсегда рядом с родным клубом", - сообщила пресс-служба московского "Спартака".

Напомним, Никита Симонян ушел из жизни вчера, 23 ноября, в возрасте 99 лет. В четверг, 27 ноября, на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена" состоится прощание с Никитой Павловичем.

Симонян выступал в составе москвичей с 1949 по 1959 год и является лучшим бомбардиром в истории клуба. Вместе с красно-белыми он четырежды становился чемпионом СССР в качестве игрока, и два раза – в качестве главного тренера команды.