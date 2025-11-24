У тренера Алонсо есть проблемы в общении с игроками «Реала»

У главного тренера «Реала» Хаби Алонсо, его штаба и футболистов первой команды есть проблемы в общении.

«Реал» вчера сыграл вничью в гостях с «Эльче» (2:2) в 13-м туре Ла Лиги и довел серию без побед до трех матчей. «Мадрид» лидирует в таблице, опережая «Барселону» на одно очко.

Как утверждает As, руководство клуба обеспокоено отсутствие связи между игроками и тренерским штабом, а также динамикой и поведением команды во время матчей.

В начале работы Алонсо отмечалось, что «Реал» стал бегать больше соперников, хорошо использовать прессинг и доминировать на поле. Однако после победы над «Барселоной» (2:1) в класико в октябре ситуация изменилась.

В клубе, обсуждая текущую форму команды, вспоминают о том, как «сливочные» играли ранее и открыто признают, что связь между игроками и тренерским штабом потеряна или, по крайней мере, отсутствует, и это вызывает серьезную обеспокоенность руководства.

Матч с «Эльче» рассматривался клубом и игроками как поворотный момент, который должен развеять сомнения в отношении команды. Однако этот тест был провален всеми – так считают в руководстве «Реала».

Второй пропущенный гол во вчерашнем матче был воспринят клубом как пример того, чего никогда не должно происходить в «Мадриде». Нападающий Альваро Родригес, права на которого принадлежат «сливочным», перехватил мяч в центре поля и забил, находясь в окружении пяти игроков соперника.

Утверждается, что боссов также тревожит динамика команды и ее поведение во время матчей – игроки, сдаются при первых же признаках проблем. Алонсо должен вмешаться в ситуацию, и реакция должна последовать как можно скорее.