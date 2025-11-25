Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) вынес решение в отношении форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, который был удален в матче квалификации чемпионата мира (ЧМ) — 2026 против Ирландии. Об этом стало известно Mundo Deportivo.

По информации источника, срок отстранения нападающего составит один матч. Дисквалификация уже истекла, так как Роналду пропустил заключительный матч квалификации ЧМ против Армении.

Ранее сообщалось, что Роналду оказался под угрозой пропуска старта ЧМ-2026. Это произошло бы в случае получения форвардом длительной дисквалификации.

Роналду был удален на 59-й минуте матча с Ирландией (0:2), который прошел 14 ноября. Он отмахнулся от защитника ирландцев Дара О'Ши и получил прямую красную карточку.