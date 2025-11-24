Названы фавориты чемпионата России

Букмекеры обновили котировки на фаворитов чемпионата России по футболу в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Sport24.

Главным претендентом на титул остается петербургский «Зенит». На чемпионство команды можно поставить с коэффициентом 2,20. На втором месте расположился действующий чемпион Краснодар (4,70). Тройку претендентов замыкает ЦСКА (5,80).

Букмекеры не верят в чемпионство московского «Спартака». На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 11,25.

После 16 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 34 очками лидирует «Краснодар». Второе место делят ЦСКА и «Зенит», в активе которых по 33 очка.