Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем, игрок «Эстегляля» выступит перед дисциплинарным комитетом. Сохрабяна уже банили на 6 месяцев за татуировку
«Эстегляль» применил санкции к защитнику Армину Сохрабяну из-за распространившегося в интернете видео, на котором футболист держит в руках алкогольный напиток.
На видео, которое в последние дни широко распространилось в социальных сетях, Армин снимает себя сам, держа в руке стакан, наполненный желтой жидкостью. В ролике также видно, что футболист стоит перед барной стойкой с несколькими бутылками, предположительно, содержащими алкоголь.
В субботу вечером Сохрабян написал в инстаграме, что видео было снято несколько лет назад и недавно было опубликовано человеком, с которым у него были «личные проблемы».
Как сообщает The New Arab со ссылкой на агентство Fars, клуб начал внутреннее расследование и временно отстранил 30-летнего Сохрабяна от тренировок – до его выступления перед дисциплинарным комитетом.
В Иране производство и употребление алкоголя запрещено со времен Исламской революции 1979 года, которая привела к принятию законов, основанных на шариате.
Напомним, что в 2024 году Сохрабян за татуировку был дисквалифицирован на 6 месяцев и оштрафован на 142 тысячи долларов.
Винисиус из-за сложных отношений с Алонсо не хочет продлевать контракт с «Реалом». Вингер сказал об этом Пересу на встрече, когда извинялся за поведение в класико (The Athletic)
Ирина Роднина: «Туктамышева запомнится болельщикам манерой катания, программами и индивидуальностью»
«Локомотив» утвердил Овчинникова на должность директора Академии клуба. Борис Ротенберг сказал: «Вернули легенду. Будущее начинается здесь и сейчас!»
Винисиус из-за сложных отношений с Алонсо не хочет продлевать контракт с «Реалом». Вингер сказал об этом Пересу на встрече, когда извинялся за поведение в класико (The Athletic)
Ирина Роднина: «Туктамышева запомнится болельщикам манерой катания, программами и индивидуальностью»
«Локомотив» утвердил Овчинникова на должность директора Академии клуба. Борис Ротенберг сказал: «Вернули легенду. Будущее начинается здесь и сейчас!»