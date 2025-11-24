Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем

«Эстегляль» применил санкции к защитнику Армину Сохрабяну из-за распространившегося в интернете видео, на котором футболист держит в руках алкогольный напиток.

На видео, которое в последние дни широко распространилось в социальных сетях, Армин снимает себя сам, держа в руке стакан, наполненный желтой жидкостью. В ролике также видно, что футболист стоит перед барной стойкой с несколькими бутылками, предположительно, содержащими алкоголь.

В субботу вечером Сохрабян написал в инстаграме, что видео было снято несколько лет назад и недавно было опубликовано человеком, с которым у него были «личные проблемы».

Как сообщает The New Arab со ссылкой на агентство Fars, клуб начал внутреннее расследование и временно отстранил 30-летнего Сохрабяна от тренировок – до его выступления перед дисциплинарным комитетом.

В Иране производство и употребление алкоголя запрещено со времен Исламской революции 1979 года, которая привела к принятию законов, основанных на шариате.

Напомним, что в 2024 году Сохрабян за татуировку был дисквалифицирован на 6 месяцев и оштрафован на 142 тысячи долларов.